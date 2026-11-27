Приговор по уголовному делу о картельном сговоре при поставке угля для ТЭЦ Ярового изменен в апелляционной инстанции. Алтайский краевой суд заменил фигурантам условное лишение свободы на реальные принудительные работы, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд первой инстанции в июне текущего года назначил троим бизнесменам условные сроки от трех до 3,5 лет со штрафами от 300 до 400 тыс. рублей. Дело касалось аукциона 2022 года: тогда МУП «ЯТЭК» планировало приобрести 66 тыс. тонн угля за счет субсидии из краевого бюджета. Начальная цена составляла 719 млн рублей. Бизнесмены договорились, что контракт получит конкретная фирма, а остальные участники поддержат максимальную цену. Доход картеля следствие оценило более чем в 700 млн рублей.

После апелляции приговор был изменен. Фигурантам назначено наказание в виде принудительных работ: Андрею Харченко - на срок три года, Михаилу Дроздову и Сергею Курдюмову - на срок 3,5 года. Из заработной платы осужденных будет удерживаться 15% в доход государства.