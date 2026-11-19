Восьмой кассационный суд общей юрисдикции проверил судебные решения по делу Виталия Манишина, признанного виновным в убийствах 11 женщин, и оставил их в силе. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.



С учётом приговора Калманского районного суда и определения судебной коллегии Алтайского краевого суда Манишин получил 25 лет лишения свободы. Из них первые семь лет — в тюрьме, остаток — в колонии строгого режима. Его признали виновным по п. «е» ст. 102 УК РСФСР и пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.



Следствие установило, что в сентябре 1989 года Манишин, будучи студентом, гостил в селе Зелёная Дубрава Родинского района. Там он познакомился с 17-летней девушкой, задушил её и спрятал тело в лесу.



В 1999–2000 годах без вести пропали ещё десять местных жительниц — среди них были абитуриентки и студентки Алтайского государственного технического университета. Манишин знакомился с девушками в Барнауле под предлогом помощи в поступлении и трудоустройстве, уговаривал поехать с ним в Калманский район, где насиловал и убивал, пряча тела в лесу. В суде первой инстанции он признал вину.



Защита обжаловала приговор в Алтайском краевом суде, настаивая на отмене и оправдании, но коллегия отклонила доводы и признала решение законным. Затем Манишин подал кассационную жалобу — заявлял о невиновности и требовал полного оправдания, ссылаясь на самооговор. Восьмой кассационный суд изучил материалы и отклонил жалобу, подтвердив законность квалификации, доказанность вины и справедливость наказания.



Пожизненное лишение свободы Манишину назначить нельзя — сроки давности уголовного преследования истекли