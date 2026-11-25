В Москве нейрохирурги успешно провели операцию мальчику, пострадавшему от нападения медведя в Солтонском районе. Операция прошла успешно. Об этом сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ).

Напомним, что на мальчика напал медведь на пасеке. Зверя отпугнул взрыв мобильного телефона, которую он повредил. Пострадавшего подростка отправили в Москву. Команда специалистов, включая анестезиологов-реаниматологов и нейрохирургов, в течение десяти дней боролась за жизнь ребенка. После стабилизации состояния его перевели из отделения реанимации в нейрохирургическое отделение для продолжения лечения. Там ему провели антибактериальную терапию и обработали раны.

Заведующий нейрохирургическим отделением Российской детской клинической больницы Дмитрий Рещиков сообщил, что для устранения дефектов черепа и твердой мозговой оболочки, вызванных укусами медведя, была выполнена нейрохирургическая операция. Процедура прошла успешно, и состояние мальчика оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Врачи отмечают положительную динамику восстановления.

В ближайшее время ребенка планируют перевести в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» для дальнейшей реабилитации и восстановления двигательных функций. Мама мальчика поделилась, что он чувствует себя хорошо: самостоятельно ходит, ест и общается со сверстниками по телефону.