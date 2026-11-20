В Турочакском районе по решению комиссии по ЧС режим повышенной готовности продлен до 30 декабря. Ограничения введены в связи с угрозой выхода медведей к населенным пунктам, сообщили в администрации района.

Для жителей введены временные ограничения, согласно которым с 21:00 до 08:00 жителям запрещено находиться на улице, а школы перешли на сокращенные уроки и измененное расписание.

Для образовательных учреждений, работающих в две смены, установлен особый график на период с 20 ноября по 30 декабря: уроки в первую смену начинаются в 08:45, а во вторую - в 14:00. Продолжительность урока сокращена до 35 минут.

К слову, для предотвращения выхода медведей в села власти рекомендуют не оставлять биологические отходы на территории участков или в местах, которые для зверей. При обнаружении медведя или его следов вблизи жилья необходимо немедленно звонить по номеру 112.