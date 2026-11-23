Бывшую главу Первомайского района осудили за превышение должностных полномочий. Женщина получила условный срок.

Как сообщают в прокуратуре и управлении СК по Алтайскому краю, в мае 2023 года администрация района заключила с ООО муниципальный контракт на капремонт стадиона в селе Первомайское с обустройством «умной» спортплощадки.

Директор строительной фирмы с руководителем ООО изготовили и предоставили в администрацию фиктивные документы. В них содержались ложные сведения с завышением объема работ. При этом глава района приняла работы, выполненные некачественно и не в полном объеме. Была произведена оплата работ за счет бюджета, в результате чего муниципальному образованию и Минспорта Алтайского края причинен ущерб на общую сумму 15 млн рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ по краю. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на два года.

Уголовное дело в отношении руководителей строительной фирмы рассматривается судом.