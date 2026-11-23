«Ростелеком» завершает работы, предусмотренные государственной программой «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) в 2026 году. Компания запустила мобильную связь 4G в десяти малых сёлах Алтайского края, в ближайшие дни к услуге будут подключены еще столько же населенных пунктов. Для реализации проекта оператор построил базовые станции и проложил 230 км волоконно-оптических линий.

Проект УЦН 2.0 стартовал пять лет назад и предусматривает строительство цифровой инфраструктуры в селах, где проживает от 100 человек. Их перечень формируется по итогам ежегодного народного голосования на портале «Госуслуги», которое организует региональное Министерство цифрового развития и связи.

Первая базовая станция этого года заработала в июле в Александровке Локтевского района. В последующие месяцы качественная голосовая связь и скоростной интернет в стандарте LTE (4G) появились в селах Кузнечиха и Кособоково Шипуновского района, Гальцовка Змеиногорского, Кировское Алейского, Червово Кытмановского, Краснояры Троицкого и Заплывино Залесовского, а также Маральи Рожки Чарышского и Романово Усть-Пристанского районов.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала «Ростелекома»: «Для подключения этих станций мы построили 150 км волоконно-оптических линий. Самая протяженная трасса — 60 км кабеля — до Клепиково, 32 км — до Червово. Проектирование, подготовку площадок, прокладку коммуникаций, монтаж и подключение оборудования провели при технической поддержке Т2. Уровень сигнала и скорость передачи данных во всех девяти сёлах соответствуют требованиям государственного контракта, что подтвердило Министерство цифрового развития и связи Алтайского края».

Ирина Берец, глава Ельцовского сельского совета: «Наша Кузнечиха победила в голосовании, набрав 2 567 голосов, — это в десять раз больше числа жителей. Помогали всем миром: земляки из соседних деревень, родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Теперь сельчане имеют доступ к государственным онлайн-сервисам, дистанционному образованию, телемедицине, не говоря уже о возможности общения с родными. Запуск станции отметили праздничным концертом: пели, танцевали, принимали поздравления».

Сегодня в рамках программы УЦН 2.0 в Алтайском крае действует 215 базовых станций «Ростелекома». Современная сотовая связь и мобильный интернет доступны для более 60 тысяч сельских жителей.

Голосование за включение алтайских сёл в госпрограмму на 2027 год завершено 8 ноября. Результаты можно посмотреть на портале «Госуслуги».

Реклама. Рекламодатель: ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388