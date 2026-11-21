В 2026 году в Алтайском крае оборудовали 20 новых спортивных площадок. На закупку и монтаж тренажеров из федерального бюджета направили почти 61,8 млн рублей, сообщили в краевом правительстве.

16 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО появились в Заринске и 15 районах региона, включая Алтайский, Бийский, Павловский, Первомайский и Чарышский. Оснащение каждой такой зоны обошлось примерно в 2,11 млн рублей.

Еще четыре площадки сделали «умными». В селе Родино обустроили универсальную коробку с резиновым покрытием, хоккейными бортами, воротами, баскетбольными щитами и зоной воркаута. В Барнауле, Рубцовске и Павловске установили комплексы для игровых видов спорта с трибунами на 25 зрителей и уличными тренажерами. Все снаряды оснастили QR-кодами с инструкциями, а в Барнауле, Рубцовске и Павловске добавили NFC-метки с аудиогидами и таблички со шрифтом Брайля.