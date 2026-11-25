Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю обнародовало расписание выплат на декабрь 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В декабре будут перечисляться пособия за ноябрь. Основные детские выплаты через банки будут перечислены 3 декабря. В эту дату поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременных, пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих и выплата на ребенка военнослужащего.

Выплата из материнского капитала на детей до 3 лет запланирована на 4 декабря. Работающим матерям пособие по уходу за ребенком до полутора лет поступит на карту 7 декабря, а на банковский счет — 8 декабря. Пенсионные выплаты через банки будут осуществляться в три этапа: 7, 11 и 21 декабря. Для получателей выплат через почту график остается прежним и зависит от работы местного почтового отделения: пособия доставляются с 3 по 25 число, а пенсии — с 3 по 22 число.