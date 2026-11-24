Активисты Народного фронта помогут 92-летнему барнаульцу Виктору Мостакову побывать в Санкт-Петербурге, где он не был 85 лет. Как сообщил глава краевого отделения движения Алексей Чесноков, организация поездки в город его детства зависит только от самочувствия пенсионера.

В годы войны снаряд разрушил квартиру семьи Виктора Ивановича. Мальчик выжил, но остался сиротой, попал в эвакуацию в Челябинск, а затем переехал в Барнаул. На местном заводе «Трансмаш» он долгие годы совершенствовал двигатели для танков Т-80.

Из-за нехватки всего одной недели в осажденном городе ветеран долго не мог оформить статус блокадника. После его обращения на прямую линию президента в 2025 году закон изменили, и в апреле пенсионер получил почетный знак.

На днях общественники навестили ветерана. Пенсионер поблагодарил их за поддержку и признался, что теперь мечтает увидеть родной Ленинград и побывать на параде Победы в Москве.