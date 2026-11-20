В Алтайском крае правоохранительные органы обнаружили ресурсы, которые имитировали региональную повестку для распространения дезинформации. Как сообщили в оперативных службах, в регионе пресекли работу девяти каналов, которые распространяли фейки о мобилизации, конфискации имущества за неявку в военкомат и принудительном призыве сирот.

Ресурсы распространялись через запрещенную сеть и один из мессенджеров. Каналы копировали региональную новостную повестку, а затем публиковали фейки о специальной военной операции. Известно, что каналы зарегистрированы за рубежом.

На данный момент выявлено еще восемь ресурсов, которые выдают себя за региональные.

«Специалисты отмечают, что данные действия направлены на имитацию расширения мобилизации в РФ для обоснования собственных информационных кампаний противника и получения финансирования. В Правительстве Алтайского края призывают жителей проверять информацию на официальных ресурсах органов власти и сообщать о провокациях», - подчеркнули правоохранители.