С начала года сотрудники Алтайской таможни возбудили 11 уголовных дел о контрабанде 552 кубометров леса стоимостью 8,4 млн рублей. Злоумышленники вывозили древесину в страны ближнего и дальнего зарубежья по поддельным документам, сообщили в ведомстве.

Схемы организовали россияне, личности всех подозреваемых уже установили. Например, одна из компаний попыталась отправить за границу на грузовике 24 кубометра грубо обработанной древесины стоимостью 155 тысяч рублей, указав ложные данные в декларации.

Мобильная группа таможни остановила фуру на выезде из страны. По закону такой лес можно перевозить только по железной дороге с обязательной регистрацией в государственной лесной системе. Партию изъяли и арестовали.

По всем фактам возбудили дела о контрабанде. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.