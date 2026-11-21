Новоалтайский городской суд вынес приговор двум мужчинам за незаконную охоту. Каждому из них назначили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

По данным суда, мужчины заранее договорились об охоте в период, когда она была официально запрещена. На машине они приехали в угодья Первомайского района. Там один из сообщников достал нарезной карабин с тепловизионным прицелом и дважды выстрелил в самца лося. После этого браконьеры на месте сняли с животного шкуру, разделали тушу, сложили мясо в полипропиленовые мешки и увезли.

Своими действиями они причинили природе ущерб в размере 80 тысяч рублей. Во время разбирательства осужденные добровольно и полностью выплатили эту сумму. Приговор пока не вступил в законную силу.