Арбитражный суд Алтайского края обязал строительную компанию «Вавилон» предоставить барнаульской горбольнице № 5 гарантийное обеспечение на 2,14 млн рублей. Подрядчик должен перечислить эту сумму на счет клиники или оформить банковскую гарантию за пять рабочих дней после вступления решения в силу.

В июле 2024 года компания заключила контракт на 18,75 млн рублей на капремонт второго этажа здания на Змеиногорском тракте, 75 под отделение реабилитации. Фирма сдала объект и получила оплату в декабре. По договору строители обязаны были финансово подкрепить пятилетнюю гарантию на ремонт, но не сделали этого.

В суде представитель подрядчика сослался на блокировку счетов налоговой службой. Суд признал это предпринимательским риском, который не снимает ответственности, и дополнительно взыскал с компании 50 тысяч рублей госпошлины.