Алтайское краевое УФАС пресекло рассылку ненадлежащей рекламы от сети магазинов «Лэтуаль». Об этом сообщили в ведомстве.

Житель региона пожаловался на нежелательные письма с рекламой парфюмерии. Выяснилось, что при регистрации в клубной программе лояльности согласие на рекламу включалось в общие условия. Отказаться от рассылки было невозможно: либо соглашаешься на всё, либо не участвуешь в программе.

В УФАС подчеркнули, что согласие на рекламу по сетям электросвязи должно быть добровольным и осознанным, а навязывание рекламы согласием не считается.

Служба признала рекламу ООО «Алькор и Ко» (владелец сети «Лэтуаль») ненадлежащей. Компания исполнила предписание и исключила почту заявителя из рассылки.