В Алтайском крае региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащей рекламу ООО «Алтайтюн». Организация распространяла рекламу по удалению катализаторов в авто.

Как пояснили в ведомстве, по техрегламенту катализатор, который снижает токсичность выхлопов, считается обязательной деталью автомобиля. Изменить конструкцию машины можно только при наличии разрешения от ГИБДД. Нарушителям грозит административная ответственность.

Компанию обязали прекратить распространение данную рекламу. Вопрос об административном наказании будет рассмотрен дополнительно.