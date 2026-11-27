В Алтайском крае энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося штормового ветра. Как сообщили в Центре управления регионов, круглосуточно готовы к устранению ЧС 327 бригад, то есть 1119 специалистов и 559 единиц техники.

Синоптики предупреждают о том, что 27 и 28 ноября в Алтайском крае ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Алейском, Благовещенском, Змеиногорском, Краснощековском, Курьинском, Поспелихинском, Рубцовском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Хабарском, Шипуновском районах и Славгороде.

В филиале «Алтайэнерго» в круглосуточной готовности находятся 327 бригад. Подготовлено 45 резервных источников электроснабжения. Ведется постоянный мониторинг работы объектов электросетевого хозяйства.