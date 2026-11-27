Торжественная церемония проводов 50 солдат-срочников прошла у исторического здания вокзала в Барнауле. Проходить службу новобранцы будут в Пограничном управлении ФСБ России по Забайкальскому краю, сообщает «Вечерний Барнаул».

Каждый из призывников прошел строгий отбор: требования к здоровью, физической и психологической подготовке в погранвойсках очень высокие. Как рассказал официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю капитан Максим Чепраков, все призывники прошли психофизиологическое обследование.

Заместитель председателя Алтайской краевой организации ветеранов пограничной службы Николай Чекалин, пограничник в третьем поколении, поделился воспоминаниями: 50 лет назад, 12 мая 1976 года, он отправился с этого же призывного пункта на Сахалин. Его отец служил радистом на заставе на Курилах, дед воевал и был ранен под Кёнигсбергом в 1945-м, а сын также пошел по семейным стопам.

Представитель Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю полковник Дмитрий Курохтин заверил родителей, что их сыновья попали в надежные руки. Впереди у ребят - служба на участке государственной границы протяженностью около 2000 км.