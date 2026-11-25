В Народном фронте Алтайского края выступили с инициативой внедрения оплаты проезда в транспорте по QR-коду, чтобы бороться с нелегальными способами оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Для борьбы с нелегальной оплатой проезда предлагается создать систему, которая позволит пассажирам быстро и удобно оплачивать проезд с помощью QR-кодов. Эта модель уже успешно работает в десяти регионах России, среди которых Республика Башкортостан, Калужская, Самарская и Тюменская области.

Инициативу представили на конференции ОНФ региона. Все предложенные инициативы будут прорабатываться совместно с правительством региона.