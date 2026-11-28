В Алтайском крае в субботу, 28 ноября, ожидается настоящая зимняя погода. Как сообщают синоптики ЦГМС, днем ожидаются снег и метели.

Температура воздуха опустится до -1…+4 градусов с похолоданием в течение дня. Прогнозируется небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег, метели, гололед. Ветер юго-западный от 13 до 18 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду, по югу местами 25 метров в секунду и больше.

В Барнауле будет от 0 до +2 градусов с похолоданием в течение дня. Возможен небольшой мокрый снег, снег, гололедные явления. Ветер до 18 метров в секунду.

Ранее в крае было объявлено штормовое предупреждение. Энергетики были переведены в режим повышенной готовности.