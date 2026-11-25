В ночь на 25 ноября из-за ухудшения погоды дорожная служба Барнаула обработала противогололедными материалами и промела тротуары на многих улицах города. На дежурстве в ночное время находилось 57 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Обработка проведена на центральных улицах и проспектах города. Также были прометены тротуары. Работы продолжаются и сейчас.

Днем дорожные службы продолжат работы, уделяя особое внимание очистке тротуаров, лестничных пролетов и подходов к пешеходным переходам. В дневную смену на линии будет задействовано 128 человек и 82 единицы спецтехники.