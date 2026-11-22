В Усть-Коксинском районе СУ СК по Республике Алтай расследует дело в отношении 57-летнего пенсионера из Алтайского края. По данным ведомства, он подозревается в мошенничестве при получении пенсии.

По версии следствия, в марте 2027 года пенсионер МВД по региону переехал в Алтайский край и сохранил регистрацию в Усть-Коксинском районе, не сообщив об этом в полицию. До ноября 2026 года он незаконно получал выплату о выслуге лет с учетом повышенного районного коэффициента.

Общий ущерб от действий мужчины составил больше 650 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства.