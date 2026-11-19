За 46-ю неделю 2026 года — с 9 по 15 ноября — в Алтайском крае зарегистрировали 11,4 тысячи случаев ОРВИ. Это на 30% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.



Среди заболевших циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, бокавирусы, риносинцитиальные вирусы и COVID-19.



В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Для иммунизации взрослых и детей поступило 851 511 доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». За счёт федерального бюджета привито 652,7 тысячи человек, за счёт личных средств граждан и работодателей — 1580 человек