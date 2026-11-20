Представители ООО «Е-Шкаф» и ИП Трубникова А. А. (ТМ «Алькон») завершили пилотную модульную программу по бережливому производству для малого и среднего бизнеса. Обучение проходило дистанционно с 6 октября по 3 ноября.

Программу разработали Минэкономразвития РФ совместно с Федеральным центром компетенций. Она рассчитана на субъекты МСП, которые пока не подходят под критерии участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Цель — помочь компаниям повышать эффективность, формировать культуру непрерывных улучшений и получать доступные инструменты роста.

Курс включал шесть практических модулей, вебинары с экспертами ФЦК и доступ к электронной библиотеке Академии ФЦК на платформе «производительность.рф». Предприниматели осваивали подходы к выявлению и устранению потерь без отрыва от основной работы.

Технический директор «Е-Шкаф» Михаил Гольев отметил, что участие в программе оказалось очень актуальным:

«В нашей деятельности крайне важны сроки реализации проектов, отсутствие простоев и минимизация потерь на каждом этапе. Особенно ценными модулями программы для меня оказались инструменты анализа производственных процессов, система 5S и методы выявления потерь — они напрямую применимы к сборочным участкам и складу. Мы уже начали внедрять отдельные инструменты. В частности, приступили к стандартизации рабочих мест на сборочном участке и визуализации зон хранения расходных материалов, чтобы сократить время на поиск необходимого. В ближайших планах применение пошагового анализа всех этапов производства, а также использование инструментов решения проблем для сокращения брака и переделок. Уверен, что системное применение бережливых практик позволит нам повысить производительность и стабильность сроков по нашим проектам».

Освоенные инструменты помогают предпринимателям сделать процессы прозрачнее, сократить непроизводительные затраты времени и ресурсов, улучшить качество работы и создать основу для устойчивого развития.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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