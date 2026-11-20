Третье место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» завоевала Барнаульская ТЭЦ-3 на уровне России!

Список победителей и призёров одобрила Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

"Нулевой травматизм" - главная цель на предприятиях "СГК-Алтай". Фото: Пресс-служба "СГК"

Заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин отметил, что конкурс проводится ежегодно с 2000 года. В этом году он охватил 78 субъектов страны, в нём поучаствовали более 1400 компаний, всего поступило 2100 заявок.

Награждение победителей и призёров конкурса состоится 9 декабря в Москве на Всероссийском кадровом форуме. Награды в 17 номинациях получат 67 работодателей из 29 регионов, в том числе Алтайского края.

За 13 лет работодатели Алтайского края 22 раза становились победителями и призёрами этого конкурса. При этом победу в заявленной номинации Барнаульская ТЭЦ-3 принесла Алтайскому краю впервые!

Напомним, в этом году Барнаульская ТЭЦ-3 стала победителем XVII краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

Теоретическое занятие на учебно-тренировочном полигоне "Высота". Фото: Пресс-служба "СГК"

По словам директора станции Юрия Карпова, призовое место во всероссийском конкурсе и победа на краевом уровне – успех и заслуга всего коллектива:

«Цель на Барнаульской ТЭЦ-3, так же, как и в «СГК-Алтай» в целом, это нулевой травматизм. Основная задача наша, как работодателей — это обеспечить комфортные и безопасные условия труда».

На предприятии системно выстроена подготовка персонала: теоретическая база подкрепляется отработкой практических навыков. Для этого созданы современные учебно-тренировочные полигоны, позволяющие моделировать типовые и нештатные ситуации, максимально приближенные к реальным условиям работы.

Учебно-тренировочный полигон: отработка навыков работ на высоте. Фото: Пресс-служба "СГК"

Такой подход к обучению персонала позволяет поддерживать компетенции на требуемом уровне. Важный результат этой работы — формирование культуры безопасности: сотрудники не просто знают правила, а осознанно применяют их в ежедневной работе, своевременно выявляют риски и несут личную ответственность за безопасность — свою и коллег.

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