«Ростелеком» завершил предусмотренную в 2026 году плановую модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в Барнауле. Работы велись на ключевых городских узлах связи, сети ETTH и на АТС. В результате качество услуг повысилось не только для барнаульцев, но и для десятков тысяч жителей других населенных пунктов региона.

Модернизация городских узлов связи позволила увеличить пропускную способность магистральной транспортной сети оператора в Алтайском крае, а также повысить стабильность работы всей ИТ-инфраструктуры провайдера.

В пригородных поселках «Ростелеком» заменил устаревшее станционное оборудование на цифровое и переключил на него около 500 абонентов. Качество голосовой связи по домашней телефонии улучшилось в Цветах Алтая, Затоне, Березовке и Ново-Михайловке.

В рамках проекта «Амброзия» оператор модернизировал оборудование сети ETTH в многоквартирных домах, заменив на новые 27 коммутаторов. В результате скорость передачи данных увеличилась для 400 пользователей широкополосного интернета.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала «Ростелекома»: «Мы последовательно обновляем инфраструктуру, чтобы услуги компании соответствовали растущим ожиданиям клиентов. Благодаря замене ключевого оборудования в Барнауле удалось повысить надежность и качество услуг для алтайских пользователей. Сегодня 85% абонентов в Алтайском крае имеют доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам».

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