Мастер спорта международного класса Юлия Бабашинская из Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края стала двукратной чемпионкой осеннего Кубка России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Соревнования прошли 23–24 ноября в Краснодаре и собрали более 200 участников из 22 регионов России. Юлия, выступающая за Алтайский край и Тверскую область, одержала победу на дистанции 2000 метров и на дистанции 5000 метров. Она опередила свою ближайшую соперницу, москвичку Елизавету Янучек, более чем на 15 секунд на двухкилометровке и почти на 8 секунд на пятикилометровке.

Кубок России стал последним соревнованием в этом году и важным этапом отбора в национальную сборную для подготовки к следующему сезону.