С 16 по 22 ноября, бригады скорой медицинской помощи Бийска выезжали на вызовы 1498 раз. Помощь врачей в стационаре потребовалась 493 горожанам, сообщили на городской станции скорой помощи.

Чаще всего экстренная госпитализация требовалась пациентам с различными травмами, с которыми в больницы доставили 83 человека. Еще 19 бийчан увезли в отделения с инсультом, а двоих госпитализировали с инфарктом. Кроме того, медики помогли семерым пострадавшим в дорожных авариях.

Среди госпитализированных оказалось немало несовершеннолетних. Врачи доставили в больницы 25 детей с травмами, восемь с отравлениями, а также по одному ребенку с ожогами и после ДТП. При этом 101 вызов оказался безрезультатным, поскольку пациенты отказывались от осмотра или медики не заставали их на месте.