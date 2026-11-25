В середине ноября в полицию Алейского района Алтайского края поступило сообщение о незаконной вырубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские провели проверку и выяснили, что в лесном массиве около посёлка Краснодубравский незаконно спилили семь берёз. Ущерб, причинённый Министерству природных ресурсов и экологии Алтая, превысил 180 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержан 37-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Он спилил деревья, перевёз их на своём тракторе к дому, где один ствол распустил на дрова для печи. Три дерева он оставил возле дома, а еще три оставил в лесу.

У подозреваемого изъяли трактор, бензопилу и срубленные деревья. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.