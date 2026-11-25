В Барнауле 17-летнего подростка приговорили к 8 годам лишения свободы за поджог и государственную измену. Приговор вынес24 ноября Алтайский краевой суд.

Следствие установило, что в октябре 2025 года 16-летний школьник, желая заработать, согласился на предложение в мессенджере о поджоге железнодорожных релейных шкафов в Центральном районе Барнаула за вознаграждение. По указаниям куратора, представляющего интересы Украины, он подготовил необходимые инструменты и одежду, выбрал места для поджога и 7 октября вечером осуществил поджог с использованием горючей смеси. В результате были повреждены объекты транспортной инфраструктуры, что привело к сбоям в графике движения поездов.

Молодой человек был задержан сотрудниками Управления ФСБ и Алтайского линейного управления МВД России. обвиняемому в совершении преступлений по статьям 281 ч. 2 п. «б» УК РФ (поджог объектов транспортной инфраструктуры), 275 УК РФ (государственная измена) и 174.1 ч. 1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и назначил штраф.