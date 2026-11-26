Директор КАУ «Алтайский центр кластерного развития» Дмитрий Ляхов стал одним из 15 кандидатов со всей России, отобранных для программы «Подготовка тренеров». Её разработали Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

С 18 по 20 ноября на очном этапе в Москве участники разобрали методику и освоили тренинги по ключевым инструментам бережливого производства: «7 видов потерь», «Картирование на производстве», «Методика решения проблем» и «Система 5С». Дистанционный этап продлится до конца декабря.

Слушатели отрабатывают проведение мини-лекций, практических упражнений и дискуссий, осваивают базовые навыки тренингов. По итогам курса они получат сертификаты ФЦК на право ведения тренингов и доступ к обучающим мероприятиям Академии производительности ФЦК на платформе «производительность.рф».

Подготовка регионального тренера открывает для Алтайского края дополнительные возможности. Многие предприятия МСП не дотягивают по выручке до участия в федеральном проекте «Производительность труда», но теперь смогут получить адресную помощь с инструментами бережливого производства — в более компактном и адаптированном формате.

«Данная работа особенно важна для Алтайского края, поскольку подготовка собственного тренера позволяет расширить возможности поддержки бизнеса: мы сможем помогать предприятиям выявлять потери, выстраивать более эффективные процессы и повышать производительность непосредственно на их производственных площадках», — отметил руководитель регионального проекта «Производительность труда», заместитель министра экономического развития края Андрей Панченко.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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