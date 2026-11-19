При доработке проекта бюджета Алтайского края на 2027 год ко второму чтению губернатор Виктор Томенко дал поручение профильным ведомствам завершить реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Проектно-сметная документация уже готова — средства на неё выделяли и в этом году. Законопроектом о краевом бюджете на завершение реконструкции предусмотрят более 2 млрд рублей на трёхлетний период.

Томенко отметил, что правительство региона уделяет особое внимание поддержке культуры. За последние три года на реализацию 63 проектов направили более 3,5 млрд рублей — это и средства краевого бюджета, и федеральная поддержка. Среди проектов — реставрация Музея военной истории в Барнауле, капремонт ДК «Тракторостроитель» в Рубцовске, культурного центра Романовского района и детских школ искусств в Баевском, Благовещенском, Косихинском, Родинском, Солтонском и Табунском районах. Также в числе значимых — реконструкция музыкального колледжа и строительство музыкальной школы в Барнуле.

Планы по продолжению строительства, реконструкции и капремонту учреждений культуры сформированы и на ближайшее время. Помимо завершения реконструкции художественного музея, в проекте бюджета на 2027–2029 годы планируют предусмотреть на проекты в этой сфере ещё более 1,7 млрд рублей.

Напомним, ранее в регионе обнародовали итоги независимой оценки качества услуг учреждений культуры за 2026 год. Всего проверку в текущем году прошли 46 юрлиц: семь краевых и 39 муниципальных учреждений.