В Алтайском крае электронными трудовыми книжками пользуются около 628 тысяч человек. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по региону.

ЭТК — цифровой аналог привычного документа, который невозможно потерять или испортить. Заказать выписку можно онлайн в любое время: это один из самых востребованных сервисов Соцфонда на «Госуслугах». Только в октябре 2026 года им воспользовались почти 3,9 млн раз по всей стране.

Выписка появляется в личном кабинете. Быстрый доступ к данным упрощает дистанционное трудоустройство, получение госуслуг и оформление пенсии. А работодатели за счёт цифровизации снижают издержки.

А у молодых специалистов, которые только начинают официальную карьеру, сведения о периодах работы сразу сохраняются в электронном виде.